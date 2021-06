Seilin saareen voi nyt tutustua virtuaalisesti

Seili tunnetaan varsinkin saaren historiasta ja luonnosta. Seili on samalla myös tiedesaari, jossa Turun yliopiston tutkimukseen voi tutustua sekä paikan päällä että nyt myös virtuaalisesti.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköön kuuluva Saaristomeren tutkimuslaitos keskittyy Itämeren ja Saaristomeren tutkimukseen, erityisesti meriympäristön pitkittäisseurantaan. Vieraileville tutkijoille tarjotaan työskentelytiloja, tutkimusvälineitä ja venekuljetuspalveluita, ja matkailijoille kerrotaan puolestaan tieteestä ja tutkimuksesta.

Tiedesaari Seili -virtuaalisovelluksen avulla saareen voi tutustua myös kotisohvalta käsin. Virtuaalivierailu onnistuu puhelimella tai tietokoneella, mutta elämyksellisimmän Seili-kokemuksen saa virtuaalilaseilla.

– Virtuaalisista matkailukokemuksista on korona-aikana tullut suosittuja ja virtuaalilasit yleistyvät nopeasti, kertoo tiedotteessa tutkijatohtori Juulia Räikkönen Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yleisö pääsee virtuaalisesti esimerkiksi opiskelijoiden kanssa Aurelia-alukselle ottamaan vesi- ja pohjanäytteitä sekä kurkistamaan merivesilaboratorioon, joka saarella on matkailijoilta suljettu. Lisäksi sovelluksen avulla esitellään muun muassa puutiaisia sekä uhanalaista peltomaitikkaa.

Kulttuurista kiinnostuneet voivat tutustua Seilin päärakennuksen sisäpihaan sekä Seilin kirkkoon. Lintuperspektiivistä näkyvät myös venevajan katolla olevat aurinkopaneelit.

– Virtuaalimatkailu ei korvaa aitoa elämystä vaan pikemminkin lisää kiinnostusta vierailla saarella. Sovelluksen avulla matkailijat saavat hyvän käsityksen myös Seilin matkailutarjonnasta ja välimatkoista, Räikkönen jatkaa.

Seili on suosittu päiväkohde, mutta myös majoitustilaa on paljon ja joitakin vapaita huoneita vielä saatavilla tälle kesälle. Biodiversiteettiyksikön tutkijoiden yhteistyössä päärakennuksen yläkertaan avattiin jo viime kesänä pieni näyttely, joka on taas avoinna matkailijoille. Sairaala-aikaisen esineistön lisäksi esitellään silakka- ja puutiaistutkimusta sekä arkeobiologiaa hyödyntävää monitieteistä Elämän saari -hanketta.

Seilin virtuaaliseikkailua on kehitetty yhteistyössä Saaristomeren tutkimuslaitoksen ja A1Median kanssa, ja työ jatkuu vielä kieliversioiden työstämisellä. Seilin tiedematkailutarjonta laajenee myös tulevina vuosina, kun saareen valmistuu Metsähallituksen kanssa yhteistyössä toteutettava tiedeluontopolku.