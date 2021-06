Äkisti saapunut ukkosrintama katkoi puita urakalla Salossa

Varsinais-Suomeen saapunut ukkosrintama työllistää pelastuslaitosta. Pelastuslaitos on saanut lyhyen ajan sisällä viiteen eri osoitteeseen Salossa keskisuuren vahingontorjuntatehtävän.

Hälytykset ovat tulee Ylhäistentielle, Joensuunkadulle, Tehdaskadulle, Kuruntielle ja Taitajankadulle. Ensimmäinen hälytys tuli kello 13.45. Lisäksi pienempiä tehtäviä on kymmenkunta.

Salon paikallisessa sosiaalisen median ryhmässä varoitetaan, että Perniöntiellä on puita kaatunut ajoradalle. Yliskyläntien risteyksessä roikkuu silminnäkijän mukaan sähkölinja alhaalla. Myös Vuohensaaren tiellä puita on kaatunut tielle paljon. Halikon Prismalla on tiettävästi kaatunut yksi lipputanko.

Salolaismiehen mukaan ukkosrintama kulki nopeasti Salon ohi. Hieman ennen puoli kolmea sade oli laantunut tihkuksi ja ukkonen paukkui jossakin kauempana.

Lukijan kuva Kaatuneita puita Salon ja Halikon rajalla.

