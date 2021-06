Raisiossa avataan torstaina 24. kesäkuuta aamulla kello kahdeksalta lisää koronarokotusaikoja 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille raisiolaisille ja ruskolaisille. Uusia aikoja on tarjolla totuttua vähemmän, koska aiempaa suurempi osa saapuvista rokotteista tarvitaan tehosterokotuksiin. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Raisiossa ja Ruskolla kaikissa yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä ensimmäisen rokotteen on saanut yli 70 prosenttia asukkaista. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä kerran rokotettujen osuus on kuitenkin Raisiossa vielä alle 50 prosenttia. Lisäksi Ruskolla alle 25-vuotiaiden kerran rokotettujen osuus on alle 50 prosenttia.

– Jotta nyt rauhoittunut pandemiatilanne pysyy rauhallisena, on erittäin tärkeää ottaa rokote, jos sellaista ei vielä ole ottanut. Riittävän suojan saamiseksi myös toinen rokote tulee hakea ajallaan, toteaa Raision avosairaanhoidon ylihoitaja Jaana-Sofia Saarinen tiedotteessa.

Raision rokotusaikoja voi varata ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta. Myös 16–17-vuotiaat voivat varata ajan sähköisesti, mikäli heillä on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen. 12–15-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotusajat varataan vain puhelimitse terveysaseman ajanvarauksesta. Jos ajanvaraus tehdään puhelimitse, terveysaseman ajanvarauksen äänivalikosta pitää valita kohta koronarokotukset.

Terveysasema on suljettu juhannusaattona perjantaina 25. kesäkuuta, mutta silloinkin ajan voi varata sähköisesti. Sähköistä ajanvarausta kannattaa myös seurata säännöllisesti, koska aikoja avautuu uudestaan varattavaksi muun muassa peruutuksista johtuen.

Ensimmäisen rokotteen saaneita raisiolaisia on tiistain tilanteen mukaan 15 384 (62,0 %) ja ruskolaisia 3 838 (60,4 %). Toisen rokoteannoksen saaneita raisiolaisia on 3 716 (15,0 %) ja ruskolaisia 900 (14,1 %).