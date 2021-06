Poliisi varoittaa valesivuista – suomalaiset menettäneet miljoonia euroja pankkien nimissä tehtyissä petoksissa

Poliisi varoittaa rikosilmiöstä, jossa rikolliset kalastelevat verkkopankkitunnuksia pankkien verkkosivuja muistuttavien valesivustojen avulla. Jos epäilee, että rikolliset ovat saaneet haltuunsa verkkopankkitunnuksen, niin pitää ottaa välittömästi yhteys omaan pankkiin.

Poliisin mukaan verkkopankkia muistuttaville valesivustoille päätyy useimmiten joko pankin nimissä saapuneen teksti- tai sähköpostiviestin kautta tai hakukoneen hakutuloksista. Tekstiviesteissä ja sähköposteissa on rikollisen tekemä linkki, jonka kautta viestin saajaa pyydetään kirjautumaan omaan verkkopankkiinsa. Kirjoittamalla pankin nimen hakukoneeseen, kuten Googleen tai Bingiin, saattaa valesivusto näkyä tuloksissa ylempänä kuin pankin aito sivusto.

Petoksen uhriksi joutuva henkilö olettaa kirjautuvansa verkkopankkiin, mutta syöttääkin tunnuksensa rikollisen ylläpitämälle sivustolle. Rikollinen kirjautuu tunnuksilla uhrin verkkopankkiin, jolloin uhri saa pankiltaan kirjautumiseen liittyvän vahvistuspyynnön, mutta vahvistaakin rikollisen kirjautumisen verkkopankkiin.

– Valesivustot ovat taitavasti rakennettuja, ja niitä on usein vaikea tunnistaa huijaukseksi. Valesivustoa voi olla jopa mahdotonta erottaa aidosta. Petosten uhreiksi huomattiin ensin joutuvan erityisesti seniori-ikäisiä, mutta tekotavat kehittyvät jatkuvasti ja nyt uhreina on kaiken ikäisiä. Hakemalla pankin nimellä hakukoneessa ei välttämättä saa aitoa sivustoa tuloksiin ollenkaan, vaan hakukone tarjoaa ylimpänä valesivustoa. Viranomaiset ja yksityinen sektori pyrkivät yhteistyössä havaitsemaan ja poistamaan sivuja hakutuloksista tai internetistä, mutta uusia sivustoja ilmenee ja kohteena oleva pankki saattaa vaihtua, toteaa tiedotteessa rikoskomisario Petteri Laitila Keskusrikospoliisista.

Poliisi kertoo, että turvallisin keino asioida verkkopankissa on käyttää pankin mobiilisovellusta tai kirjanmerkiksi tallennettua aitoa sivustoa. Aidolle sivustolle pääsee, kun kirjoittaa pankin verkkosivun osoitteen itse internetselaimen osoiteriville kokonaisuudessaan. Verkkopankkiin siirtymistä hakukoneen tai linkkien kautta tulee välttää.

Poliisille on tehty tänä vuonna jo yli 360 rikosilmoitusta liittyen pankkien nimissä tehtyihin petoksiin. Rikosvahinko on ollut lähes viisi miljoonaa euroa, ja noin puolet rikoksista on tapahtunut viimeisen kolmen viikon aikana.

Pankkien nimissä tehdyt petokset ovat osa suurempaa ilmiötä. Poliisille on tehty tänä vuonna yli 900 rikosilmoitusta liittyen erilaisiin tietoverkkoavusteisiin petoksiin. Rikosvahinko on ollut yli 13,5 miljoonaa euroa.

– Tietoverkkoavusteisia petoksia on useaa eri tyyppiä. Rikolliset kehittävät verkossa tapahtuvaan petosrikollisuuteen jatkuvasti uusia tekotapoja. Pankkien nimissä tehtyjen huijausten lisäksi petoksia tehdään esimerkiksi eri yritysten nimissä, toteaa Laitila.