Turkulainen Auta Yrittäjää -kampanja palkittiin Euroopan parhaana

Turussa käynnistetty paikallisia yrittäjiä korona-aikana tukeva kampanja on saanut tunnustusta Suomessa ja Euroopassa. Aurajoen nuorkauppakamarin toteuttama Auta Yrittäjää -kampanja valittiin koko Euroopan parhaaksi nuorkauppakamariprojektiksi. Kotimaassa kampanja palkittiin vuoden 2020 parhaana projektina Suomen Nuorkauppakamareiden aluevuosikokouksessa.

Projekti syntyi vastauksena koronaviruksen synnyttämiin taloudellisiin haasteisiin, tavoitteenaan paikallisten yrittäjien ja yritysten tukeminen. Auta Yrittäjää -kampanja toi viime vuoden aikana pelkästään Turun alueen yrittäjille ja yrityksille arviolta yli 100 000 euroa sellaista liikevaihtoa, joka todennäköisesti muutoin olisi jäänyt saamatta.

– Lukuisten paikallisten yritysten toiminta seisahtui viime keväänä täysin koronaviruksen takia, ja konkreettisista vaikutuksista kärsi myös moni omista jäsenistämme. Huoli siitä, miten taloudellisesti vaikeiden aikojen yli selvitään – vai selvitäänkö ollenkaan – oli merkittävä, sanoo Aurajoen nuorkauppakamarin puheenjohtajana viime vuonna toiminut Samuli Tuomikoski tiedotteessa.

Nuorkauppakamarien jäsenistö koostuu pitkälti paikallisista yrittäjistä ja ammatinharjoittajista.

– Emme halunneet jäädä katsomaan sivusta, vaan tehdä oman osamme kamarimme ja aktiivisina toimijoina myös yritysten ja yhteiskunnan auttamiseksi. Esitin hallituksellemme idean yrittäjien auttamiskampanjasta ja aloimme miettiä ratkaisuja vaikealle tilanteelle.

Lopulta idea jalostui Auta Yrittäjää -kampanjaksi, joka näki päivänvalon melko nopeasti kevään tilanteen myötä, projektin ideoija, nykyinen varapuheenjohtaja Eveliina Leino kertoo.

Kampanjan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta siitä, että koronatilanteen vaatimista rajoituksista

huolimatta yhteiskunta tarvitsee edelleen kipeästi yritystoimintaa ja että yritysten tukeminen on

turvallisuustekijät huomioon ottaen silti mahdollista.

– On ollut upeaa seurata, miten heti syntyhetkestään lähtien projekti on yhdistänyt kamarimme jäseniä, ja kuinka voimakasta me-henkeä ja taisteluasennetta se on synnyttänyt – vaikka taistelua on kestänyt jo yli vuoden, toteaa Aurajoen nuorkauppakamarin nykyinen puheenjohtaja Maria Flemmich.

Aurajoen nuorkauppakamarin mukaan kampanjan ensimmäinen vaihe toi apua pitkälti toisellekymmenelle pienyritykselle Varsinais-Suomen alueella.

Koko vuoden jatkunut kampanja piti sisällään sosiaalisen median markkinoinnin lisäksi myös useita uudenlaisia hybriditapahtumia tuoden näkyvyyttä ja liiketoimintaa sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminta oli kärsinyt laajoista tapahtuma- ja ravintola-alan suluista.