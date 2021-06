Turussa lauantaina kadonneen Kimi Kohosen etsinnät jatkuvat yhä. Poliisin mukaan tilanne on kriittinen, sillä useita päiviä jatkuneen helteen takia henkilön voidaan katsoa olevan hengenvaarassa.

Lounais-Suomen poliisi pyytää yhä turkulaisilta apua kadonneen Kimi Kohosen löytämiseksi. Erityisesti Martin, Kupittaan, Vähä-Heikkilän, Luolavuoren ja Mäntymäen alueen asukkaita pyydetään tarkistamaan pihapiirinsä, piharakennuksensa ja autonsa.

Lisäksi kerrostalojen talo- ja huoltoyhtiöiden edustajia pyydetään tarkistamaan asukkaiden yleiset tilat ja paikat, joihin voisi piiloutua.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Riiali kertoo, että Kohosella on aiemminkin ollut tapana piiloutua erilaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.

– Siksi on syytä olettaa, että hän on nytkin hakeutunut johonkin piilopaikkaan, sanoo rikosylikomisario Riiali.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirsi Kanerva Tänään tiistaina alkuillasta lukuisat vapaaehtoiset jalkautuivat Itäisen Pitkänkadun, Kupittaankadun ja Mäntymäen kentän alueille.

Viikonloppuna ja alkuviikosta etsinnässä oli mukana kymmenittäin vapaaehtoisia. Tänään tiistaina alkuillasta viranomaiset että lukuisat vapaaehtoiset jalkautuivat Itäisen Pitkänkadun, Kupittaankadun ja Mäntymäen kentän alueille. Iltaseitsemän aikaan vapaaehtoisten etsintäjoukko kokoontui Mäntymäen kentällä. Vapaaehtoiset jakoivat katoamisilmoituksia ja kiertelivät metallinpaljastimen kanssa puistoalueita läpi.

Poliisin osalta tiistaina etsinnät jatkuivat julkisten alueiden lisäksi yksityisillä alueilla, kuten kiinteistöjen pihoilla ja varastotiloissa. Lisäksi poliisi käy läpi alueella sijaitsevien kameroiden valvontakameratallenteita.

Kirsi Kanerva

Tutkinnanjohtaja Jari Riiali kertoi maanantaina, että ainoa varma tieto on se, että Kohonen on nähty kello kymmenen poistuvan Paavo Nurmen stadionin nurkilta Betaniankadun suuntaan. 20-vuotiaalla Kimi Kohosella on lievä kehitysvamma, ja lisäksi hän on lähes kuuro. Riialin mukaan asiaan ei poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan liity rikosta.