Tyksissä ei viikkoon koronapotilaita, yli 70-vuotiaiden tartuntoja ei lainkaan kahden viikon aikana

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä eletään poikkeuksellista epidemiatilannetta, sillä uusia koronapotilaita ei ole ollut Tyksissä viikkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta tänä vuonna. Yli 70-vuotiaiden tartuntoja ei ole ollut kahteen viikkoon lainkaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan rokotteiden teho alkaa näkyä yli 70-vuotiaiden tilanteessa.

Koronatilanne on maakunnassa kaikkiaan hyvä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä 17,5. Koko maassa vastaava luku on 18,9.

Pietilä kertoo olevansa luottavainen sen suhteen, että tilanne maakunnassa myös säilyy suotuisana. Joitain mahdollisia uhkia kuitenkin on.

– Pietarin tilanne on vaikeutumassa. Yksi uhkakuva on sieltä palaavat EM-kisaturistit, hän sanoo.

Synkältä tilanne ei kuitenkaan missään tapauksessa näytä.

– Olen optimisti tällä hetkellä, Pietilä toteaa.