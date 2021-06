Iloisia uutisia Varsinais-Suomen koronatilanteesta: Tyksin sairaaloissa ei viikkoon koronapotilaita, etätyösuositus ohi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä eletään poikkeuksellista epidemiatilannetta, sillä uusia koronapotilaita ei ole ollut Tyksissä viikkoon. Kyseessä on ensimmäinen kerta tänä vuonna. Yli 70-vuotiaiden tartuntoja ei ole ollut kahteen viikkoon lainkaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan rokotteiden teho alkaa näkyä yli 70-vuotiaiden tilanteessa.

Koronatilanne on maakunnassa kaikkiaan hyvä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä 17,5. Viikko sitten ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa oli 18,6. Koko maassa ilmaantuvuus on nyt 18,9.

Pietilä kertoo olevansa luottavainen sen suhteen, että tilanne maakunnassa myös säilyy suotuisana. Joitain mahdollisia uhkia kuitenkin on.

– Pietarin tilanne on vaikeutumassa. Yksi uhkakuva on sieltä palaavat EM-kisaturistit, hän sanoo.

Synkältä tilanne ei kuitenkaan missään tapauksessa näytä.

– Olen optimisti tällä hetkellä, Pietilä toteaa.

Varsinais-Suomessa todetaan keskimäärin 10 tartuntaa päivässä ja eniten tartuntoja on 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Noin 70 prosenttia tartunnoista on peräisin ulkomailta. Valtaosa uusista koronaviruslöydöksistä ei ole enää brittivarianttia. Myöskään Etelä-Afrikan varianttia ei ole todettu Varsinais-Suomessa toukokuun alun jälkeen. Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila kertoo tiedotteessa, että nyt liikkeellä oleva variantti saattaa olla Intia-variantti.

Kansallinen etätyösuositus ei ole enää voimassa perustasolla. Viime kädessä työnantaja päättää etätyön tekemisestä. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö puoltaa etätyösuosituksen jatkamista kesän yli kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Varsinais-Suomi on perustasolla, joten maakunnassa suositus päättyy. Paikallinen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muita muutoksia rajoituksiin tai suosituksiin tiistain 22.6. kokouksessa.