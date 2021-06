Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvan Stora Buskärin saaren sisäjärvestä löytyi yllättävä kasvi

Metsähallituksen kartoittajat tekivät yllättävän tulokaslajilöydön Kemiönsaareen kuuluvasta Stora Buskärin saaren sisäjärvestä. Sisäjärvi oli hyvin pitkälle täynnä hentokarvalehteä. Hentokarvalehti on Suomeen vuonna 1999 saapunut tulokaslaji.

Metsähallituksen mukaan löytö on merkittävä, sillä kirjattuja havaintoja on aiemmin tehty vain noin 40, lähinnä Helsingistä, Ahvenanmaalta ja yksi havainto Vaasasta. Stora Buskärin havainto on siis täysin uudelta alueelta. Kallioinen ulkosaari kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon. Siellä sijaitseva sisäjärvi on vajaan hehtaarin kokoinen.

– Ensikatsomalta hentokarvalehti näytti muodostavan suuren osan järven kasvillisuudesta. Järvestä löytyi lisäksi lummetta, pikkulimaskaa, uistinvitaa, otavitaa ja isonäkinsammalta, jotka ovat kaikki tyypillisiä makean ja suojaisan veden lajeja”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Essi Keskinen tiedotteessa.

Hentokarvalehti on juureton uposkasvi, ja se kasvaa rehevissä kirkasvetisissä järvissä ja lammissa sekä murtovesilahdissa. Kasvi leviää uusille alueille lintujen mukana.

Hentokarvalehti voi muodostaa niin sanottuja massakasvustoja, jotka ovat haitallisia, sillä massakasvusto vie elintilaa muilta lajeilta. Toistaiseksi havaintoja hentokorvalehdestä on niin vähän, ettei sitä ole poistettu vesistöistä.

– Nyt kun löytö on tehty, pystymme seuraamaan, mikä on lajin levinneisyyden tämänhetkinen tilanne ja kuinka nopeasti se leviää, Keskinen kertoo.

Koska laji on Suomessa toistaiseksi harvinainen, ei ole vielä kokemusta siitä, kuinka suuri riski sen massaesiintyminen on. Samalla tavalla elinpiiriään dominoivaa lajia kanadanvesiruttoa poistetaan järvistä nuottauksella. Keskisen mukaan on mahdollista, että jos hentokarvalehti leviää laajemmin, myös sitä voitaisiin poistaa nuottauksen avulla. Pitkäkestoisia tuloksia saadaan kuitenkin parhaiten vähentämällä vesistön ravinnekuormitusta.

Löydön teki Metsähallituksen meritiimi 16. kesäkuuta. Tiimi kartoittaa meriluontoa osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU). Stora Buskärin saaren sisäjärvi on tarkoitus kartoittaa uudelleen myöhemmin tänä kesänä.