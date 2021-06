Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän asunnottomien hanke saanee jatkoa

Turun ja Kaarinan seurakuntien asunnottomille suunnattu Syke-hanke jatkuu vielä seuraavat viisi vuotta, mikäli turkulainen Eschner-säätiö myöntää sille rahoitusta. Asiasta päätti yhteinen kirkkoneuvosto.

Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja sen kautta on asutettu 31 asunnotonta. Hanketta on koordinoinut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö. Hankkeessa on ollut kymmenen seurakuntayhtymän omistamaa vuokra-asuntoa ja nyt siihen liitetään kahdesta kolmeen yksityisomistuksessa olevaa asuntoa lisää.

Seurakuntayhtymän mukaan suurin osa mukana olleista asunnottomista on saanut otteen elämästään. Asiakkaista 80 prosenttia on ilmoittanut hyvinvointinsa kasvaneen ja sosiaalisten suhteidensa vahvistuneen hankkeessa mukana olemisen aikana. 90 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä hankkeen työntekijän, sosiaalisen isännöitsijän, kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

Hankkeen asiakkaista 13 on pystytty tuetun asumisen kautta ohjaamaan muun asumisen piiriin ja 11 hankkeen asiakasta on myös kiinnittynyt joko työelämään tai opiskeluun. Seitsemän asiakkaan kanssa tukiasumissopimus on jouduttu päättämään.

Hanke on toiminut yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön testamenttivaroilla. Seurakuntayhtymä toteaa, että toiminnan vakiintuessa myös rahoitus tulee rakentaa pitkäkestoisemman suunnittelun varaan. Uudessa suunnitelmassa toiminnan rahoitus perustuu tukiasumistyön vuokrista ja ulkopuoliselta rahoittajalta eli Eschner-säätiöltä saadun tuen varaan. Toimintaa voidaan rahoittaa myös osittain testamenttivaroista. Toiminnan kustannukset koostuvat sosiaalisen isännöitsijän palkasta ja pienistä toimintamenoista.