Turussa torjutaan vieraslajeja talkoilla

Turku torjuu vieraslajeja osoittamalla kaupunkilaisilla talkookohteita, joissa voi osallistua jättipalsamin ja komealupiinin torjuntaan. Jättipalsamia kitketään Haritussa ja Skanssissa, Katariinanlaaksossa ja Kuninkojalla poistetaan puolestaan komealupiinia. Soolotalkoot-kampanjan kohteet on merkitty maastoon kyltein. Kohteet on merkattu myös kaupungin opaskartalle.

Kampanjaan voi osallistua myös torjumalla vieraskasveja omalla pihalla, puutarhapalstalla ja muilla paikoilla maanomistajan luvalla.

Jättipalsami on yksivuotinen, mehevävartinen ruoho. Jättipalsamin torjunta kannattaa aloittaa ennen kukintaa ja siementen kypsymistä, sillä kasvi sinkoaa siemenet monien metrien päähän. Yksi jättipalsamiyksilö voi muodostaa jopa 4000 siementä. Jättipalsamilla ei ole Suomessa luonnollisia vihollisia ja kasvi onkin haitallinen vieraslaji koko EU:n alueella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Komealupiini valloittaa uusia kasvupaikkoja tehokkaasti ja vie samalla tilaa alkuperäisiltä niittykasveilta, joista monet ovat uhanalaisia. Tutkimuksissa on myös havaittu, että lupiinien siitepölyn sisältämä lupaniini voi haitata kimalaisten lisääntymistä. Merkittyjen kohteiden lisäksi lupiinia saa poimia maljakkoon myös kävelyteiden varsilta ja kaupungin omistamilta joutomaa-alueilta, liikkumisturvallisuus huomioiden.

Kasvien lisäksi kaupunki kannustaa asukkaita torjuntatoimiin myös haitallisen espanjansiruetanan leviämisen estämiseksi. Kaikkiruokainen, suurikokoinen espanjansiruetana lisääntyy tehokkaasti ja on levinnyt Turussakin useille alueille. Espanjansiruetanat kannattaa poistaa, jos niitä esiintyy omassa puutarhassa tai lähialueilla, esimerkiksi kävelyteiden varsilla. Tehokkainta torjunnan aloittaminen on heti keväällä ennen kuin etanat ehtivät munia, mutta etanat tulisi kerätä pois aina niitä havaitessaan. Säännöllisillä ja sinnikkäillä torjuntatoimilla kannan kasvua on mahdollista hillitä.

Espanjansiruetanaa ei kuitenkaan pidä sekoittaa harmittomaan ukkoetanaan tai metsäetanaan, jotka ovat alkuperäistä lajistoamme ja joista kumpikaan ei yleensä aiheuta tuhoa puutarhoissa. Vieraslajit.fi-sivuilla on hyvät ohjeet espanjansiruetanan tunnistamiseen ja asianmukaiseen torjuntaan.