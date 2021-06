Puutarhat kutsuvat tänään vierailulle

Avoimet Puutarhat -tapahtumaa vietetään tänään sunnuntaina 20. kesäkuuta jo kymmenennen kerran. Kello 12–17 voi tutustua useisiin vihreisiin ja kukkiviin kohteisiin, ja varsinaisen tapahtuman jälkeen avautuu Youtube-kanavalla Avoimet puutarhat kotisohvalla -videotapahtuma. Videotapahtuman kautta voi tutustua virtuaalisiin puutarhaesittelyihin heinäkuun loppuun asti.

Valtaosa Avoimet puutarhat -tapahtumaan osallistuvista puutarhoista on yksityisiä pihoja ja vapaa-ajan kohteita. Lisäksi joukossa on monia siirtolapuutarhoja sekä julkisia puistoja että kaupallisesti mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Tapahtuman teemana on Opitaan yhdessä puutarhassa.

Puutarhoihin voi käydä tutustumassa www.avoimetpuutarhat.fi -sivuilla. Karttasovelluksen avulla voi laatia reittisuunnitelman ja vierailla useammassakin kohteessa. Tapahtuman järjestävät Puutarhaliitto ry ja Svenska Trädgårdsförbundet rf.