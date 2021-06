Turussa kadonnutta 20-vuotiasta nuorta miestä ei ole vielä löydetty – poliisi pyytää tarkistamaan pihapiirejä, rakennuksia ja autoja

Poliisi etsii Turussa kadonneeksi ilmoitettua 20-vuotiasta Kimi Korhosta. Viimeisin havainto Korhosesta on lauantailta puolenpäivän aikaan Turun Pitkäkadulta Paavo Nurmen stadionilta osoitteesta Paavo Nurmen puistotie 9.

Korhonen on noin 175 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on päällään harmaapohjainen paita, jossa on isoja keltaisia kukkia ja vihreät maastokuvioiset shortsit.

Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Poliisi pyytää erityisesti Martin, Kupittaan, Vähä-Heikkilän, Luolavuoren ja Mäntymäen alueen asukkaita tarkistamaan pihapiirinsä, piharakennuksensa ja autonsa kadonneen henkilön varalta. Lisäksi poliisi pyytää, että kerrostalojen taloyhtiöiden edustajat ja huoltoyhtiöt tarkistavat edellä mainitut tilat mainituilla alueilla.