Viikon kadoksissa ollutta nuorta tyttöä etsitään myös Turun suunnalta

Poliisi pyytää havaintoja 18-vuotiaasta Venla Siipolasta, joka on ollut kadoksissa viikon Hämeenlinnassa sijaitsevast asumisyksikkö Onnikodista. Hän saattaa poliisin mukaan oleskella Hämeenlinnan lisäksi myös Turussa.

Hän on 166 cm pitkä ja hoikka. Hänellä on korvakorut, mutta ei muita lävistyksiä. Lisäksi hänellä on vasemmassa kädessä ranteen yläpuolella tatuointi, jossa suden pää ja takana Pegasoksen siivet.

Kaikki havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.