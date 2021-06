Turku pyrkii Suomen suurimmaksi kaupunkipuuarboretumiksi – uusilla puulajikkeilla valmistaudutaan ilmastonmuutokseen

Turun tavoitteena on olla Suomen suurin kaupunkipuuarboretum eli puulajipuisto. Tällä hetkellä Turun katu- ja puistoalueilla kasvaa 33 411 puuta, jotka edustavat 293 eri lajia. Turussa lieneekin Suomen monipuolisin kaupunkipuusto.

Viime vuonna uusiin kohteisiin sekä kaadettujen puiden tilalle istutettiin yli seitsemääkymmentä eri puulajia tai -lajiketta. Näistä kymmentä kokeillaan Turussa ensimmäistä kertaa.

Monipuolisella puulajistolla valmistaudutaan tauti- ja tuholaisriskiin sekä ilmastonmuutokseen. Harvinaisia ja Turussa vähälukuisia puulajeja istuttamalla taas taataan historiallisten lajien säilyminen kaupunkikuvassa.

Turun katujen varsille ja puistoihin istutettiin viime vuonna yhteensä 476 uutta puuta. Kun puita kaadetaan vähemmän mitä istutetaan, on Turun puiden kokonaislukumäärä jatkuvassa kasvussa.

– Näin pitää ollakin, sillä Turku on yksi maamme kasvukeskuksista ja asukasluvun kasvaessa myös viheralueiden ja puiden lukumäärän tulee kasvaa, kertoo Turun kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö tiedotteessa.

Istutetuista puista kaikkiaan 139 istutettiin investointihankkeiden työmaille. Loput 337 puuta istutettiin pienimuotoisten perusparannustyömaiden yhteydessä tai paikkapuina kaadettujen tilalle. Merkittävimmät istutustyömaat olivat Puolalanmäki (60 puuta), Varissuonkenttä (40 puuta), Kupittaanpuisto (47 puuta), Kansanpuistontie (47 lehmusta) sekä Runosmäen Keisarinkruunu (34 puuta).

Turku tunnetaan jo valtakunnallisestikin upeista kirsikkapustaan. Viime vuonna uusia kukkivia puita kuten rusokirsikoita, erilaisia pihlajia, orapihlajia, koristeomenapuita, tuomia ja tuomipihlajia istutettiin kaupungin eri puolille.

Punaisena kukkivia rusokirsikoita istutettiin eniten Runosmäen Huomenpuistoon ja Raskinpuistoon sekä Kupittaanpuistoon ja Varissuonkentälle. Myös Lausteen kohennettu Kirjurinaukio sai uusia rusokirsikoita asukkaiden iloksi.

Turun kaupunki on laatinut käyttönsä kaupunkipuulinjauksen, jonka päätavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja arvojen turvaaminen. Linjaus ohjaa sekä uusien puuistutusten suunnittelua ja rakentamista että puiden hoitoa. Erityistä painoarvoa saavat nykyaikaiset kasvualustaratkaisut ja tulevaisuuden puulajien käyttö. Kaupunkipuulinjauksessa puita on tarkasteltu kulttuurihistorian, kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, rakentamisen ja kunnossapidon sekä omaisuuden rahallisen arvon ja hyötyjen näkökulmista. Linjaus on jatkoa puihin liittyvälle kehitystyölle, josta Turku sai vuonna 2011 kunniamaininnan European City of Trees.