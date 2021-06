Ykköstien päällystystyöt jatkuvat ensi viikolla Kaarinassa ja Turussa – helle saattaa hidastaa työtä

Kesän päällystystyöt jatkuvat juhannusviikolla muun muassa ykköstiellä Kaarinan Raadelman ja Turun Skarppakullan välillä.

Ajokaistojen päällystys valmistuu lähipäivinä, jonka jälkeen päällystetään ramppeja ja pientareita. Tie on päällystettävällä kohteella nelikaistainen. Päällystystöitä tehdään vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystyöt tehdään ilta- ja yöaikaan. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä.

Keskikesän helteet saattavat myös aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. Jos uuden asfalttipinnan jäähtyminen ja kovettuminen hidastuu, päällystetty kaista joudutaan pitämään liikenteeltä suljettuna pidempään. Ajo liian kuumalla ja pehmeällä päällysteellä aiheuttaisi asfaltin pintaan muodonmuutoksia, joka mitätöisi päällystyön tavoitteet.

Kaikki Varsinais-Suomen kesän päällystyskohteet voi tarkastaa Väyläviraston verkkosivuilta.