Kaarinassa järjestetään nuorille pop up -koronarokotuspäiviä ilman ajanvarausta

Kaarinassa halutaan kannustaa nuoria ottamaan koronarokotus järjestämällä nuorille suunnattuja pop up -rokotuspäiviä. Kaarinalaiset 16 vuotta täyttäneet voivat käydä koronarokotuksessa ilman ajanvarausta 30.6. kello 8.30-15.30 välillä. Riskiryhmään kuuluville 12-15 vuotiaille pidetään oma pop up -päivä lauantaina 3.7. kello 9.00-15.00. Rokotuspiste on Kaarinan kirkolla, mukaan tarvitaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. Alle 16-vuotiaan tulee saapua rokotukseen huoltajan kanssa.

Koronarokotus on maksuton. Ensimmäisen rokotteen yhteydessä saa ajan toiseen rokotukseen, joka annetaan 12 viikon päästä.

Kaarinassa rokotetaan tällä hetkellä kaikkia 16 vuotta täyttäneitä. Maanantaina 21.6. avautuu ajanvaraus 12-15-vuotiaille riskiryhmään kuuluville.