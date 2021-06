Kraapin silta ja Kraapin kevyen liikenteen silta uusitaan teräsputkisiltana Pöytyän Kyrössä. Ollilalantiellä eli maantiellä 2253 sijaitsevien siltojen uusimistyöt käynnistyvät juhannuksen jälkeen 28. kesäkuuta.

Työt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Työn aikana ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle 5.–15. heinäkuuta. Kiertotie on viitoitettu Karvionkulmantien ja Kyröntien kautta. Jalankulkijoiden käytössä on rakennustöiden ajan kulku työmaan läpi.

Nykyinen Kraapin silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1928. Silta on peruskorjattu 1977, jolloin viereiselle kevyen liikenteen väylälle on asennettu oma teräsputki. Sillan ja teräsputken korjaus ei ole niiden huonokuntoisuuden takia enää tarkoituksenmukaista. Uusi silta tehdään kahdella toisiin liitettävillä teräsputkilla.

Liikennemäärä sillalla on noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Varsinais-Suomen Ely-keskus toivoo tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.