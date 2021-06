Turun kehätiellä eli tiellä 40 on havaittu öljyä, josta aiheutuu haittaa Piikkiön suunnalle ajettaessa. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Turun tieliikennekeskus kertoo, että öljyä on Kirismäen ja Hepojoen välillä.

Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että tielle on valunut ilmeisesti hydrauliikkaöljyä ja harjakone on paikalla siivoamassa jälkiä. Tiedossa ei ole, mistä öljyä on tielle valunut.