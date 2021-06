Esittävien ja visuaalisten taiteiden vapaita ryhmiä tuettiin yhteensä 3,5 miljoonan euron erityisrahoituksella. Turussa rahoituksen saivat Arte (280 000 e), Aura of Puppets (280 000 e) ja Grus Grus -teatteri (240 000 e).

Rahoituksella pyritään takaamaan kestävät työpuitteet taiteilijoille koronan kurittamalla kulttuurialalla.

Koneen säätiön tiedotteen mukaan koronapandemia on heikentänyt erityisesti esittävien taiteiden ammattilaisten työtilannetta. Rahoituksen saaminen on ollut haastavaa jo normaaliaikana. Erityisen epävarma tilanne on niin kutsutuilla vapailla ryhmillä, jotka eivät saa julkista rahoitusta, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan vapaiden ryhmien merkitys suomalaisen taiteen alalla on suuri, sillä he vievät omia taiteenalojaan eteenpäin luomalla siltoja eri yhteiskunnan toimijoihin. Tällä on tärkeä merkitys kulttuurille ja ajattelulle yhteiskunnasssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rahoituksen kohteet valittiin asiantuntija-arvioiden perusteella. Rahoitusta myönnettiin nykytanssin, teatterin, nykysirkuksen ja nykytaiteen toimijoille taiteellisen työskentelyn ja taiteilijoita työllistävien tuotantojen toteuttamiseen.

Tavoitteena oli Koneen säätiön mukaan tunnistaa eri puolilla Suomea sinnikkäästi ja kunnianhimoisesti työskenteleviä ryhmiä, joiden työskentelyolosuhteiden vahvistaminen hyödyttää laajemminkin koko alan freelancereita.

Turkulainen Titanik-galleriaa ylläpitävä nykytaiteen järjestö Arte pyrkii rahoituksen avulla taiteilijoiden aseman vakauttamiseen näyttelypalkkioilla.

– Rahoituksen turvin pystymme maksamaan taiteilijoille asianmukaisen palkkion taiteellisesta työskentelystä. Toimintamme on tähdännyt palkkioiden maksuun jo usean vuoden ajan sen sijaan, että perimme taiteilijoilta vuokria, sanoo Arte ry:n toiminnanjohtaja Mirjami Schuppert.

Rahoitukset myönsi Koneen Säätiö, joka teki myöntöpäätökset kokouksessaan 11. kesäkuuta. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria, taidetta ja tieteen yleistajuistamista apurahoin.