Museolaiva Sigynin uivan telakan kaunistustyöt käynnistyvät – juhannuksen tienoilla pintaa koristaa abstrakti muraali

Museolaiva Sigynin telakan kaunistustyöt käynnistyvät huomenna torstaina. Kirkkaan vihreä uiva telakka saa pintaansa graffitityylisen muraalin, jonka toteuttaa turkulainen 11-Linjaa-kollektiivi.

Forum Marinum säätiö kuvailee teoksen sitovan yhteen museolaivan sekä uudemman kaupunkikulttuurin samalla elävöittäen Aurajokimaisemaa. Teoksen hillityn toteutuksen sekä värimaailmaan ei uskota vievän huomiota Sigyniltä, vaan pikemminkin herättävän kaupunkilaisten mielenkiinnon samalla ohjaten katseita museolaivan suuntaan. Abstrakti maalaus sisältää viittauksia Turun pitkään ja merkittävään historiaan merenkulun parissa. Teoksen toteutustapa käsityönä kunnioittaa Turun alueen laivanrakennuksen sekä meriteollisuuden vahvoja perinteitä ja osaamista. Teoksen rytmiikka puolestaan nojaa vahvasti turkulaisen kirjainpohjaisen graffitin perinteeseen.

– Olemme kuunnelleet palautetta telakan vaikutuksesta kaupunkikuvaan, ja halusimme löytää sellaisen kaunistamisratkaisun, joka puhuttelee laajasti ja huomioi erilaisia kohderyhmiä. Sigynissä on kyse kulttuuriperinnöstä, jonka esittämisessä on aina hyvä käydä vuoropuhelua myös modernien kulttuuri-ilmiöiden kanssa, luonnehtii Museoalus Sigynin säätiön asiamies Tapio Maijala tiedotteessa.

Sigyniä ympäröivä telakka tukee laivan runkoa ja mahdollistaa aluksen huoltotoimenpiteet. Nyt vastakunnostetun Sigynin runko on päätetty pitää erossa Aurajoen vedestä, ja laiva on nostettu telakkansa varassa aiempaa ylemmäksi. Samalla vesirajan yläpuolelle jäävän telakan kyljen pinta-ala on entistä suurempi. Telakan kunnostuksen yhteydessä maalattu teollinen värisävy kirvoitti paljon mielipiteitä ja vei huomiota laivan esteettisiltä arvoilta. Säätiön mukaan nyt toteutettavan maalauksen onkin tarkoitus palauttaa laivan ja telakan välinen visuaalinen tasapaino taiteen keinoin.

– Haluamme yhdessä Museoalus Sigynin säätiön kanssa olla mukana Turun merellisen imagon vaalimisessa ja kaupunkikuvan kehittämisessä. Olemme aikanaan suunnitelleet Loke-telakan rakenteet, ja nyt on ilo päästä lahjoittamaan muraali Sigynille ja kaikille turkulaisille. On luontevaa tukea tälläkin tavalla Sigynin eteen tehtyä erinomaista työtä, sanoo Elomaticin ja Cadmaticin hallitusten puheenjohtaja Olli Manner.

Muraalin on tarkoitus valmistua juhannuksen aikoihin. Juhannusviikolla suoritetaan myös viimeisiä aluksen takilatöihin liittyviä nostoja, ennen kuin Sigyn avataan yleisölle 1. heinäkuuta heinäkuun ajaksi.

