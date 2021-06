Tyksin A-sairaalan näytteenotto lopettaa toimintansa perjantaina

Anssi Jokiranta

Tykslabin näytteenottopisteiden ruuhkautumisen taustalla on henkilöstöpula. - Rekrytointi on hankaloitunut vuosi vuodelta. Lisäksi henkilöstöä on kiinni koronatestauksessa, kertoo Tykslabin ylihoitaja Maiju Manelius.