Tänään tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti alueen siirtymisestä kiihtymisvaiheesta perustasolle huomisesta keskviikosta alkaen. Koronatilanne on pysynyt rauhallisena ja kaikki perustason edellytykset täyttyvät.

– Tämä on poikkeuksellisen iloinen hetki, kun voimme todeta alueemme siirtyvän lievimpään tasoon, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Perustasolle siirryttäessä Lounais-Suomen aluehallintovirasto poistaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärien rajoitukset Varsinais-Suomessa. Aueen kunnissa voi 16. kesäkuuta alkaen järjestää sisätiloissa ja ulkotiloissa tilaisuuksia ja tapahtumia ilman henkilömäärärajoituksia.

Niin sanottuja nollapäiviä eli päiviä ilman yhtäkään positiivista koronatestitulosta, on ollut kesän alussa jo kaksi: 6. ja 13. kesäkuuta. Eilen maanantaina 14. kesäkuuta todettiin kaksi positiivista koronatestitulosta Varsinais-Suomessa.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 18,6. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 18,4. Eli ilmaantuvuus on pysynyt matalana.

– Tämä on erittäin matala ja hyvä taso. Voi olla, että jäämme tälle tasolle pitkäksikin aikaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala arvioi.

Ihmiset hakeutuvat vielä hyvin testeihin ja testausmäärät ovat pysyneet korkealla. Positiivisten testien osuus on nyt 0,7 prosenttia, kun se viime viikolla oli 0,6 prosenttia. Rintala kannustaa edelleen menemään testeihin myös lievissä oireissa

– Edelleenkin testeihin hakeutuminen on tärkeää, vaikka epidemiatilanne on rauhallinen. Esimerkiksi Britanniassa ollaan huomattu koronan oirekuvan muuttuminen. Tämän oirekuvan muuttuminen voi edesauttaa varianttien leviämistä, jos lievissä oireissa ei mennä testiin. Eli pitäisi mennä testiin myös lievissä oireissa, kun aikaisemmin ajateltiin, että korona on vaikeampikin infektio, Rintala sanoo.

Suurin osa tartunnoista tulee Varsinais-Suomeen ulkomailta. Jos lasketaan Varsinais-Suomen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta ilman ulkomaan tartuntoja, se olisi vain 6,3.

