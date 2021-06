Tavaratalo Hurrikaanin paloKemiönsaaressa on saatu rajoitettua palopaikalle. Yksi henkilö on loukkaantunut lievästi palon alkuvaiheessa. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Kemiönsaaren Wuorionkujalla tänään tiistai-iltapäivällä kello 13.40. Paikalle hälytettiin parisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

Palosta muodostuu runsaasti savua. Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä välttämään oleskelua alueella ja lähistöllä asuvia sulkemaan ilmanvaihdot. Voimakas tuuli painaa savua läheiseen keskustaan. Tilanteesta on lähetetty vaaratiedote.

Noin 3 500-neliöisessä rakennuksessa raivoavan palon sankka musta savu näkyy Piikkiön Harvaluodossa asti. Päivystävä palopäällikkö Sebastian Holm kertoo, että rakennus palaa koko matkalta ja tuhoutuu käytännössä purkukuntoon. Palon syy ei ole vielä tiedossa.

Pelastuspäällikkö Mika Viljanen kertoo Twitter-videolla, että tuhoutuvassa liikerakennuksessa on myös varastoitu veneitä ja veneidenkoneita

– Tulipalo on edennyt erittäin voimakkaasti, ja rakennus on kärsinyt aika pahasti palosta. Jonkun verran on saatu irtaimistoa pelastettua sisältä.

– Tilanne on siinä mielessä hallinnassa, että se (palo) on jäänyt tähän rakennuksen alueeelle, mutta ei vielä missään nimessä valmis.

Sampsa Vuorela Palosta aiheutuu runsaasti terveydelle vaarallista savua.

Lukijan kuva Savupatsas näkyi Piikkiön Harvaluotoon asti.

Juttua korjattu 15.6.2012. Muutettu Mika Viljasen sukunimi oikeaksi.