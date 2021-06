Katkoksia ja häiriöitä tv- ja radiolähetyksissä Turun alueella antenniverkossa

TV-kanavat, joita katkos koskee

Kanavanippu A: Yle TV1, Yle TV2, MTV3, Nelonen, Yle Teema & Fem, AVA, Infokanava.

Kanavanippu B: Yle TV1 HD, Yle TV2 HD, Yle Teema&Fem HD, MTV3 HD, Estradi HD.

Kanavanippu C: TV5, Kutonen, TLC, FOX, Frii, National Geographic.

Kanavanippu D: C More MAX HD, Liiga 1, C More First HD, V film premiere HD, C More Sport 1 HD, C More Sport 2 HD, C More Hits, C More Juniori, C More Series, Discovery Channel, Paramount Network, Nick Jr., Nat Geo Wild, Animal Planet, V sport live 1, V sport live 2, V sport live 3, V sport live 4, V sport live 5, Infokanava 2.

Kanavanippu E: Sub, Liv, Jim, AlfaTV, Hero, INEZ, MT, One Way TV, Iskuri.net, C More Max, Estradi.

Kanavanippu F: V sport jalkapallo HD, V sport jääkiekko HD, V sport urheilu HD, V sport golf HD, V film action HD, V sport hockey HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Investigation Discovery, Disney Junior, Disney Channel, AdultTV.fi.