Huittisissa työnnettiin lauantai-illalla mies alas kevyen liikenteen sillalta, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Noin 40-vuotias mies työnnettiin alas kevyen liikenteen sillalta Lauttakyläntiellä puoli seitsemän aikaan. Tapahtumapaikalle saapui useita poliisipartioita sekä pelastuksen ja sairaankuljetuksen yksikköjä. Mies sai pudotuksessa vammoja, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei missään vaiheessa ole ollut välitöntä hengenvaaraa.

Silminnäkijähavaintojen mukaan sillalla oli tapahtumahetkellä alas työnnetyn miehen lisäksi kaksi muuta henkilöä. Poliisi tavoitti sillalla nähdyt henkilöt poliisikoiran avulla myöhemmin samana iltana. Molemmat kiinniotetut ovat alaikäisiä, ulkopaikkakuntalaisia nuoria.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Epäiltyjä on kaksi, mutta esitutkinnan tässä vaiheessa on selvinnyt, että kiinniotetuista nuorista miehistä toinen on pääasiallisessa vastuussa epäillystä teosta. Toisen osuutta tapahtumien kulkuun selvitetään.

– Alustavien puhutusten perusteella teon taustalla on henkilöiden välinen riita-asia. Myös päihteidenkäytöllä on ollut osuutta asiaan, kertoo tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Matti Ala-Haavisto tiedotteessa.

Tutkinnallisista syistä asiasta ei tässä vaiheessa anneta yksityiskohtaisempia tietoja.