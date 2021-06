Uusi kortteliravintola avautui Kupittaalle

Meet & Bite -ravintola avautui vappuaattona Kupittaalle.

– Lähtökohtana oli suunnitella sellainen paikka, jossa itse haluaisimme käydä, kertoo yrittäjä Satu Mäkinen.

Hän pyörittää ravintolaa yhdessä miehensä, keittiömestari Tom Grankullan kanssa.

– Tomilla on ravintolataustaa ja hänellä on ollut oma kesäravintola aiemmin. Itse hyppäsin ravintolayrittäjäksi täysin toiselta alalta, Mäkinen kertoo.

Ajatus yhteisestä ravintolasta heräsi viime kesänä ja siitä asti he ovat etsineet sopivaa liiketilaa.

– Tammikuussa kuulimme, että tämä tila Momentum-talossa olisi vapaana ja innostuimme heti. Kupittaalta puuttui tämän tyyppinen seurusteluravintola, Mäkinen toteaa.

He remontoivat alkuvuoden tilaa tyylikkääksi ja tunnelmalliseksi. Seinät ovat maalattu terrakotan värisellä sisustuspinnoitteella ja tunnelmaa tilaan tuo koristetakka.

– Haluamme, että tämä on olohuone, missä viihtyy niin asiakkaat kuin työntekijätkin. Tarkoitus oli luoda viihtyisä ravintola, johon on helppo tulla, Tom Grankull sanoo.

Tomaattifetapasta souvlaki-kanavarraltaalla oli tuhti ja maukas annos.

Ravintolan menussa on muun muassa tapas-lautasia, lämmin bistrosalaatti ja jättikatkaravun pyrstöjä.

– Tarjoamme tyylikästä ja puhtaista raaka-aineista kokonaan itse valmistettua ruokaa. Halusimme ravistella perinteisen kortteliravintolan ennakko-odotuksia. Meillä ei esimerkiksi ole lainkaan rasvakeitintä tai pitsauunia, Satu Mäkinen kertoo.

Aluksi yrittäjät eivät ajatelleet tarjota ravintolassa lounasta, mutta asukkaiden toive muutti suunnitelmat.

– Kupittaalla on niin monia hyviä lounaspaikkoja, että ajattelimme jättää lounaan kokonaan pois. Sitä kuitenkin alettiin kovasti kysellä ja päätimme kokeilla. Meille oli selvää, että buffet-pöytää ei tule, vaan haluamme tarjota hyvää palvelua myös lounaalla. Tuomme annokset pöytiin ja haemme astiat pois, jotta ihmiset saavat hengähdyshetken päiväänsä, Mäkinen sanoo.

Lounasta Meet & Bite tarjoaa tiistaista perjantaihin. Lounaalla on päivittäin vaihtuva annos, jonka saa aina myös kasvisvaihtoehtona.

– Keskiviikkoisin meillä on ketopäivä, eli annos sopii ketoruokavaliota noudattaville. Tästä olemme saaneet paljon kiitosta, koska ketoannoksia on vaikea löytää. Keskiviikon lounaat ovat maistuneet hyvin myös heille, jotka eivät ole koskaan ketosta kuulleetkaan, Mäkinen sanoo.

– Torstaisin on aina Tompan lasagnea, joka on minusta maailman parasta ja samaa taitaa ajatella asiakkaatkin, koska torstait ovat vilkkaita. Perjantaisin lounaalla on erilaisia pasta-annoksia, Mäkinen kertoo.

Vierailupäivän lounasannoksena oli tomaattifetapastaa ja souvlaki-kanavarras. Annos oli kaunis, maukas ja runsas. Kauniina kesäpäivänä lounas on mukava nauttia katetulla terassilla.

Ravintolan sisällä on 50 asiakaspaikkaa ja ulkoterassilla reilut 30 paikkaa lisää. Viikonloppuisin Meet & Bitessa on tarjolla myös brunssi.

– Brunssi on osoittautunut tosi suosituksi. Brunssilautasenkin halusimme tapamme mukaan koota erilaiseksi kuin perinteisillä brunsseilla on totuttu, Satu Mäkinen sanoo.

Yrittäjäpariskunnan mukaan asiakkaat ovat löytäneet mukavasti ravintolamaailman uuden tulokkaan.

– Täällä käy lähialueen väkeä, mutta tänne tullaan myös kauempaa. On mahtavaa, että meille on tullut jo näin lyhyessä ajassa vakioasiakkaita, Mäkinen hymyilee.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.