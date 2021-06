Naantalin Nesteen jalostamoalueen kehitystoiminta on käynnistynyt – kehittämisyhtiö Green Industry Park on perustettu

Naantalin Nesteen jalostamoalueen kehittämisyhtiö Green Industry Park on perustettu. Osakeyhtiömuotoisen yhtiön perustamiskokous pidettiin Naantalissa 1.6.2021. Sen tarkoituksena on selvittää alueen mahdollisuuksia sekä kehittää aluetta bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi. Kehittämistyötä tehdään elinkeinoministeri Mika Lintilän asettaman selvityshenkilön Panu Routilan selvitystyön pohjalta. Yhtiötä ovat perustamassa Naantalin ja Raision kaupungit, Turku Science Park Oy sekä Fortum Oy. Yhtiötä rahoittavat Neste Oyj ja Sitra.

Yhtiön perustamiskokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii Panu Routila ja varapuheenjohtajana Janne Virtanen. Lisäksi hallituksessa ovat Niko Kyynäräinen Turku Science Park Oy:stä, Lassi Rosala Naantalin kaupungilta, Eero Vainio Raision kaupungilta, Jyri Arponen Sitrasta sekä Tero Svinhufvud Fortumilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Jalostamon alueella on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa kansainväliseksi kestävän teollisuuden puistoksi. Varsinais-Suomessa on merkittävien yritysten ja yliopistojen muodostamia ekosysteemejä, osaavaa työvoimaa ja jalostamon alueella muun muassa kemikaalien käsittelyn mahdollistamaa infraa ja kaava, joten tässä on aineksia myös huippututkimukselle ja kestävien ratkaisuiden pilotoinneille ja innovoinnille, Jyri Arponen Sitrasta sanoo Naantalin kaupungin tiedotteessa.

Kehitysyhtiön 7.6. pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa hallitus valitsi yhtiön toimitusjohtajaksi Linda Fröberg-Niemen. Fröberg-Niemi on koulutukseltaan kemianalan tohtori Åbo Akademista ja hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluissa yritysten biotalous, kiertotalous ja cleantech -kehittämistehtävissä.

Lue myös:

Kesän kotiseutuelämys – Nesteen jalostamon 60-vuotinen tarina Raisiossa

Naantalin Neste ja seudullinen rakennemuutos

Naantalin jalostamon sulkeva Neste teki liikevoittoa yli 1400 miljoonaa

Neste valitsi Rotterdamin uuden jalostamon sijaintipaikaksi – kokonaiskustannukset liian suuret Porvoossa

Neste virtaa pois Suomesta – polttoainejalostajan investoinnit suuntautuvat ulkomaille