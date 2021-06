Kokoomus jatkaa Turun suurimpana puolueena, perussuomalaiset kasvoi neljällä valtuutetulla

Turun suurin puolue on seuraavallakin valtuustokaudella kokoomus. Sillä on uudessa valtuustossa 16 paikkaa. Toiseksi suurin ryhmä on sdp, joka sai yhden lisäpaikan eli sillä on nyt 13 valtuutetun ryhmä.

Vasemmistoliitto menetti yhden paikan ja jatkaa 11 valtuutetulla.

Turun suurin menettäjä on vihreät. Puolueen valtuustoryhmä kutistui neljällä ja on jatkossa 10 valtuutetun kokoinen.

Perussuomalaiset sen sijaan lisäsivät neljä paikkaa, joten elokuussa Turun valtuustosaliin astelee yhdeksän perussuomalaista.

Rkp ja keskusta pitivät kumpikin kolme paikkaansa. Liike nyt ja kristillisdemokraatit jatkavat kumpikin yhden valtuutetun voimin.

Turun suurimman äänisaaliin sai vasemmistoliiton Li Andersson, jonka äänimäärä on 5 000. Toiseksi eniten ääniä sai sdp:n Aki Lindén, 4374. Kolmanneksi eniten ääniä sai perussuomalaisten Ville Tavio, 3886.

Kokoomuksen suurimman äänimäärän sai Petteri Orpo, 2145. Vihreiden suurimman äänisaaliin sai puolueen pormestariehdokas Elina Rantanen, 1173. Rkp:n kärjessä Turussa on Ulla Achrén, joka sai 751 ääntä. Keskustassa suurimman äänisaaliin sai Jarmo Laivoranta, 730 ääntä. Liike nyt sai yhden valtuutetun, Jethro Rostedtin, joka sai 973 ääntä. Ville Auvinen kristillisistä sai 701 ääntä. Turussa kokoomus ja kristilliset olivat vaaliliitossa.

Puolueidensa eniten ääniä saaneista pormestariehdokkaita ovat Lindén, Rantanen, Laivoranta ja Rostedt. Kokoomuksen pormestariehdokas Minna Arve sai 1511 ääntä, perussuomalaisten pormestariehdokas Mikael Miikkola sai 668 ääntä ja Rkp:n pormestariehdokas Terhi Vörlund-Wallenius sai 502 ääntä.

Turun äänestysaktiivisuus on 55,6. Tässä on laskua vuodesta 2017, jolloin 59,1 turkulaista käytti äänioikeuttaan.

