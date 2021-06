Ruskolla perussuomalaiset moninkertaistivat valtuustopaikkansa

Ruskon suurimpana puolueena jatkaa kokoomus yhdeksällä paikalla. Toiseksi suurin ryhmä uudessa valtuustossa on keskusta seitsemällä paikalla. Yhden paikan viime vaaleihin verrattuna menettänyt Sdp ja perussuomalaiset saivat neljä paikkaa. Perussuomalaisten paikkamäärä moninkertaistui, sillä viime kerralla puolueella oli yksi paikka kunnanvaltuustossa. Vihreät menetti Ruskolla kaksi paikkaa, joten uudessa valtuustossa istuu kaksi vihreää. Vasemmistoliitto nousi valtuustoon yhdellä paikalla.

Ruskon äänikuningas on keskustan 38-vuotias yrittäjä Antti Mattila 109 äänellä. Valtuutetuista 14 on uusia. Miehiä on 17, naisia 10.

Katso alta ruskolaisten ehdokkaiden äänimäärät:

