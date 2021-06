Entinen sohvaperuna tähtää seuraaviin vaaleihin

Ylen tositelevisiosarjasta Sohvaperunoista tuttu Osku Valtonen (kok) ei yltänyt läpimenoon.

– Tuloshan oli ennakkoäänien valossa oikein hyvä. Olen otettu jokaisesta äänestä, ja ne kannustavat osallistumaan jatkossakin yhteisön ja kaupungin elämään.

Televisiokasvo on vaikuttanut kuluvalla kaudella kulttuurilautakunnassa varajäsenenä. Hän on aikanaan ollut ehdolla myös synnyinkuntansa Vahdon valtuustoon.

– Isoäitini 40-vuotinen ura kuntapolitiikassa on inspiroinut minua. Nyt kokemusta ehdokkuudesta on enemmän, ja tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia vaaleja.

Valtonen oli ehdolla Turussa.