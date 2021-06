Paraisten Nauvossa on sattunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi tie 180 on suljettu liikenteeltä. Poliisi kertoo, että osallisina ovat moottoripyörä ja auto, mutta henkilöiden määrää ajoneuvoissa ei poliisi vielä kommentoi.Paikalle on järjestetty kiertotie.

Tarkempi paikka on reilu kilometri Nauvon keskustasta Korppoon ja Högsar-Grännäsin tienhaaran suuntaan.