Naantalilaisen hevostallin rikostutkinta siirtyy Turusta – valtakunnansyyttäjä arvioi poliisin ja siviilien yhteistyön

Lounais-Suomen poliisissa tutkittavana ollut naantalilaiseen hevostalliin liittyvä rikosasia siirtyy Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavaksi. Siirrolla varmistetaan esitutkinnan riippumattomuus ja työrauha, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Lounais-Suomen poliisi on tehnyt yhteistyötä Turun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa, jonka eläinpelastusauton toiminnasta vastannut henkilö on rikostutkinnan kohteena naantalilaisella SR Tallilla tapahtuneista väitetyistä lasten ja nuorten kaltoinkohteluista ja hyväksikäyttötapauksista.

Rikosasiassa oli vangittuina nainen ja mies, joita todennäköisin syin epäillään kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nainen vapautettiin tutkintavankeudesta torstaina ja 1975 syntynyt mies määrättiin tänään perjantaina pidetyssä vangitsemisen uudelleenkäsittelyssä tehostettuun matkustuskieltoon.

Torstaina 10. kesäkuuta Turun Sanomat uutisoi, että Lounais-Suomen poliisi on toiminut lainvastaisesti eläinsuojelun virkatehtävien hoidossa. Lounais-Suomen poliisi toteaa tiedotteessaan, että "esittämillään väitteillä lehti on kyseenalaistanut hevostalliin liittyvän rikostutkinnan puolueettomuuden, minkä vuoksi Lounais-Suomen poliisilaitos on siirtänyt rikosasian Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavaksi."

– Siirrolla haluan varmistaa, että asian esitutkinta etenee häiriöttä ja riippumattomasti asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta, sanoo tiedotteessa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.

Turun Sanomien uutisoima yhteistyö vapaaehtoisten kanssa tehdystä lainvastaisesta yhteistyöstä saatetaan valtakunnansyyttäjäviraston arvioitavaksi. Lounais-Suomen poliisilaitos kertoo, että sen hallinto ja oikeusyksikkö varmistavat lisäksi sisäisin toimin, että eläinsuojeluun liittyvät toimintatavat ja yhteistyöjärjestelyt poliisilaitoksella ovat Poliisihallituksen ohjauksen ja lain mukaisia.

– Tarkastelemme eläinsuojelun virkatehtäviä koskevia käytäntöjä ja sitä, vastaako toimintamallimme asiassa poliisin toimivaltaa koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli toiminnassamme ilmenee puutteita tai lainvastaisia menettelyjä, asia saatetaan tarvittavaan prosessiin ja menettelytavat muutetaan vaatimusten mukaisiksi, Lammi kertoo.

Lounais-Suomen poliisilaitos ei asian keskeneräisyyden takia kommentoi asiaa yksityiskohtaisemmin.