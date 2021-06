Turun kaupungin työllisyyspalveluiden, Työpisteen Kanslerintien toimipaikassa lajitellaan Lounais-Suomen Jätehuollon keräämää poistotekstiiliä.

Tiloissa toimii koko kesän ajan ulkotiloissa tekstiilitori, josta voi ostaa lajittelussa käyttökelpoiseksi tunnistettua poistotekstiiliä kilohinnoilla. Myynnissä on vaatteita, kodintekstiilejä ja kankaita.

Asukkaat voivat myös viedä omia käytöstä poistettuja vaatteita ja kodintekstiilejä poistotekstiilien lajittelupaikkaan Kanslerintielle.

Poistotekstiilin lajittelu on yksi askel kohti Turun tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Suomen kuntien jätelaitokset rakentavat yhdessä poistotekstiilien valtakunnallista keräysverkostoa. Jätelaitosten tarkoituksena on kerätä kuntien vastuulla oleva kotitalouksien poistotekstiili asukkailta ympäri Suomen, jotta tekstiilijäte saadaan hallitusti kotimaiseen jatkokäsittelyyn. Keräyksessä on tällä hetkellä mukana kuusi jätelaitosta: Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH), Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Loimi-Hämeen Jätehuolto, Kymenlaakson Jäte, Pirkanmaan Jätehuolto ja Rauman seudun jätehuoltolaitos. Valtakunnallisen keräysverkoston kehittämistä koordinoi LSJH. Myöhemmin keräys on tarkoitus laajentaa vielä tämän vuoden aikana viiden uuden jätelaitoksen alueelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

LSJH:n projektisuunnittelija Oskari Pokela kertoo, että LSJH:n alueella tekstiiliä kerätään kaikilla lajitteluasemilla sekä yhteistyökumppanien tiloissa. Poistotekstiili on jätelajina herkästi pilaantuvaa, minkä vuoksi sen keräämisessä pitää olla tarkkana. Tekstiilin päästyä kastumaan, se homehtuu helposti.

– Tällä hetkellä LSJH:n alueella on lisäksi käynnissä KAMU-keräyskokeilu, jossa poistotekstiiliä kerätään sisätiloissa yhteistyössä kaupan- ja muotialan liikkeiden kanssa. Erilaisten keräyskokeilujen tavoitteena on löytää parhaat tavat kerätä poistotekstiiliä asukkailta, Pokela sanoo.

Erilaisten kokeilujen avulla pyritään myös löytämään poistotekstiilin keräykselle ja lajittelulle yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli, mikä helpottaa jätelaitosten yhteistyötä ja selkeyttää asukkaiden lajittelua.

Keräyksen järjestävä jätelaitos lajittelee kerätyt poistotekstiilit alueellaan, minkä jälkeen LSJH jatkolajittelee ne kierrätykseen Turussa. Poistotekstiili lajitellaan materiaalinsa perusteella eri hyödyntämiskanaviin.

Osa kerätystä poistotekstiilistä päätyy uudelleenkäyttöön, esimerkiksi pienyritysten uusien tuotteiden materiaaliksi. Mekaaniseen käsittelyyn soveltuva tekstiili jalostetaan kierrätyskuiduksi LSJH:n poistotekstiilin pilottivaiheen käsittelylinjastolla Paimiossa. Se osa poistotekstiileistä, jota ei vielä saada kiertämään materiaalina, hyödynnetään energiantuotannossa.

Paimion linjasto käynnistyy tulevana kesänä ja se voi käsitellä vuoden aikana jopa 5 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Linjastolla jalostettavasta kierrätyskuidusta voidaan valmistaa uusia tuotteita, kuten vaatteita, eristemateriaalia tai vaikkapa terassilautaa. LSJH:n pitkän tähtäimen tavoitteena on avata koko Suomen poistotekstiilit käsittelevä jalostuslaitos lähivuosina Turun Topinpuistoon. Toteutusta varten on haettu Business Finlandin investointitukea.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös: Pohjoismaissa tuotetaan vuosittain noin 350 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä – Suomi tuottaa siitä lähes kolmanneksen

Poistotekstiilien pilottilinjasto rakennetaan Paimioon – Täyden mittakaavan jalostuslaitos tulee myöhemmin Turkuun