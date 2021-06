Turun Lausteella on sammutus- ja pelastustyöt käynnissä. Ilmoitus rakennuspalosta saapui perjantaiaamulla vartin yli yhdeksän. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että hälytys tuli Mustionkadulla sijaitsevaan Würth-liikkeeseen. Syttymissyystä ei ole vielä tietoa, kuten ei myöskään siitä kuinka suuresta palosta on kyse. Henkilövahinkoja ei ole tiettävästi tapahtunut. Kohteessa pelastuslaitos on avannut savunpoistoluukut ja tämä aiheuttaa alueelle savunmuodostusta. Paikalla on yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä.