Varsinais-Suomen Ely-keskuksen merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen tarvittavien lupien pitkistä käsittelyajoista on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Kantelun takana on Turun seudun ja Pohjanmaan kalatalousalueita, kalastajayhdistyksiä ja kalastusseuroja, joiden kärsivällisyys on koetuksella poikkeuslupien käsittelyaikojen venyessä kohtuuttoman pitkiksi. Kalatalouden keskusliiton mukaan merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi tehtyjen poikkeuslupahakemusten käsittely on viime aikoina tyypillisesti kestänyt 8–10 kuukautta. Osalla hakemuksia toteutunut käsittelyaika on kuitenkin ollut jopa huomattavasti pitempi.

– Varsinais-Suomen Ely-keskus antaa ymmärtää, että odotettavissa oleva käsittelyaika poikkeamiseen tarvittavien lupien osalta olisi noin kolme kuukautta, Kalatalouden liiton tiedotteessa kerrotaan.

Kantelussa kiinnitetään huomiota muun muassa erään hakemuksen käsittelyn viivästymiseen, joka jätettiin jo toukokuussa 2016 ja johon saatiin ensimmäinen päätös heinäkuussa 2017. Tästä päätöksestä hakija valitti Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta oman päätöksensä helmikuussa 2020. Hallinto-oikeus palautti päätöksellänsä asian uudelleen käsiteltäväksi Varsinais-Suomen Ely-keskukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Asian käsittely on, tähän mennessä, kestänyt runsaat viisi vuotta, josta ajasta asia on ollut vireillä Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa yli kaksi vuotta. Lupaviranomainen ei ole kyennyt toistaiseksi ratkaisemaan asiaa ja antamaan päätöstänsä, tiedotteessa todetaan.

Jane Iltanen Merimetsojen ulosteiden vuoksi kuolleet puut eivät ole useimmille mieleen.

Kalatalouden liitto korostaa, että poikkeuslupien hidas lupakäsittely mahdollistaa merimetson aiheuttamien vahinkojen ja haittojen kärjistymisen ja pahenemisen. Liiton mukaan Tanskassa samankaltaisten lupa-asioiden käsittely ja lupaharkinta kyetään tekemään alle viikossa. Ruotsissakin samankaltaisen asian käsittelyyn kuluu tyypillisesti vain parista viikosta kolmeen kuukauteen.

Kantelun ovat allekirjoittaneet Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue, Kristiinankaupungin -Isojoen kalatalousalue, Merenkurkun kalatalousalue, Paraisten-Nauvon kalatalousalue, Oravaisten kalastusseura, Intresseföreningen för en levande skärgård, Turunmaan kalastajaliitto, Pohjanmaan kalastajaliitto, Österbottens svenska producentförbund.