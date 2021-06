Raisio laajentaa koronarokotukset 16 vuotta täyttäneisiin

Raision koronarokotusaikoja voivat nyt varata kaikki 16 vuotta täyttäneet raisiolaiset ja ruskolaiset. Rokotukset annetaan Raision terveysasemalla, ja päivä- sekä ilta-aikojen lisäksi rokotusaikoja on myös sunnuntaille 20. kesökuuta. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Yli 18-vuotiaiden ajanvaraukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta. 16–17-vuotiaat voivat varata ajan vain puhelimitse omalta terveysasemaltaan. Mikäli ajanvaraus tehdään puhelimitse, terveysaseman ajanvarauksen äänivalikosta pitää valita kohta "koronarokotukset".

Tehosterokotusaika on tasan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta, ja aika annetaan ensimmäisellä rokotuskerralla. Aikaa varatessa on erittäin tärkeää tarkistaa, että myös tehosterokotuksen ajankohta on itselle sopiva.

Tieto avattujen aikojen täyttymisestä päivitetään viimeistään seuraavana arkipäivänä Raision koronasivuille.