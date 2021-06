Turun Pernossa huhtikuussa tapahtuneiden henkirikosten esitutkinta jatkuu, selviää poliisin tiedotteesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään määrännyt uudeksi syytteen nostamisen määräpäiväksi 3. marraskuuta 2021.

Tapauksen esitutkinta on poliisin mukaan edennyt hyvin, mutta tutkinta on laaja ja vaativa. Myös rikosepäily on poikkeuksellisen vakava. Tämän takia syytteen nostamiseen on haettu pidennystä. Syytteen nostamisen määräpäiväksi määrättiin aiemmin vangitsemiskäsittelyn yhteydessä 1. heinäkuuta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäillyn miehen aiemmin epäiltynä kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Epäilty on edelleen vangittuna.

Pernon surmatyöt tapahtuivat huhtikuun alussa. Kaksi nuorta sai surmansa luodeista ja yksi loukkaantui vakavasti saatuaan puukosta. Teosta epäillään 27-vuotiasta miestä, jonka poliisi löysi tekojen jälkeen paikalta.

Verityö on poikkeuksellisuutensa vuoksi herättänyt paljon mediahuomiota. Julkisuudessa on spekuloitu muun muassa sillä, että sekä epäilty että uhrit olivat ilmeisesti niin kutsuttuja turreharrastajia, eli pukeutuivat eläinhahmoiksi.

