Koronatilanne Turussa erittäin hyvä – valtaosa tartunnoista ulkomailta

Turussa todettiin viikolla 22 eli 31. toukokuuta ja 6. kesäkuuta väliusenä aikana 16 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku oli tiistaina 21/100 000/14 vuorokautta, ja tartunnanjäljitysprosentti on 94 prosenttia.

– Turun koronatilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä ja valtaosa todetuista tartunnoista liittyy ulkomaan matkailuun. 75 prosenttia viime viikon tartunnoista on tullut ulkomailta. Tämä kertoo siitä, että maailmalla koronapandemia on edelleen aktiivinen, toteaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin luvuissa on mukana myös rajatestauksessa todettuja tartuntatapauksia henkilöillä, jotka eivät ole kuitenkaan jääneet Turkuun.

THL:n tuoreimman ohjeistuksen mukaisesti kaksi rokoteannosta saaneet henkilöt voivat tietyissä yhteyksissä tavata muita ihmisiä varsin turvallisesti, esimerkiksi kun täysin rokotetut henkilöt tapaavat toisiaan yksityistiloissa, on tartuntariski silloin hyvin pieni. Maskisuositus julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä on yhä voimassa ja se koskee yhtä lailla niin rokotettuja kuin rokottamattomiakin.

Turun satamassa koronatestimäärät lisääntyvät kesän aikana matkustajamäärien kasvaessa, joten samalla myös koronantorjuntabussin aikataulut muuttuvat. Jatkossa koronantorjuntabussi ottaa Halisissa näytteitä maanantaist aperjantaihin klo 10–11 ja Pansio-Pernossa maanantaista perjantaihin klo 12–14. Varissuon terveysaseman yhteydessä sijaitseva testipiste palvelee kaikkia turkulaisia ja Turussa asuvia arksin klo 9–11 ja klo 12–14. Lisäksi Tyksin T-sairaalan drive-in palvelee testausasioissa ajanvarauksella, esimerkiksi Omaolo-palvelun kautta.

Ensimmäisen rokotusannoksen on nyt Turussa saanut 88 803 turkulaista eli 52,7 prosenttia yli 16-vuotiaista turkulaisista. Molemmat rokoteannokset on puolestaan saanut 25 030 turkulaista eli 14,8 prosenttia yli 16-vuotiaista turkulaisista.

Yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus on kaupungissa 91,6 prosenttia, 70–79-vuotiaiden 93,4 prosenttia, 60–69-vuotiaiden 86,8 prosenttia, 50–59-vuotiaiden 80,6 prosenttia, 40–49-vuotiaiden 65,6 prosenttia ja 30–39-vuotiaiden 21,2 prosenttia.

Tällä viikolla rokotuksia annetaan Messukeskuksessa 36-vuotiaille ja sitä vanhemmille turkulaisille. Rokotusaikoja lähetetään parhaillaan 30–35-vuotiaille. Sunnuntaina 13. kesäkuuta Messukeskuksessa järjestetään ylimääräinen rokotuspäivä, ja Föli kulkee Messukeskukseen arkiaikataulujen mukaisesti.

otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta yhteystietonsa on jättänyt lähes 41 500 turkulaista. Leila-robotti lähettää rokotusaikoja sivulle yhteystietonsa jättäneiden kesken satunnaisjärjestyksessä ikäryhmä kerrallaan touko–-elokuun aikana. Oma ilmoittautuminen on helppo poistaa järjestelmästä, mikäli saakin rokotteen oman työterveyshuollon kautta.

Sivusto palvelee kolmella kielellä seuraavissa osoitteissa otanrokotteen.turku.fi, jagtarvaccinet.turku.fi ja myvaccine.turku.fi

Omakanta-palvelussa kansallinen koronarokotustodistus tuli käyttöön toukokuussa. Tällä hetkellä 95 prosenttia Turussa annetuista rokotuksista on siirtynyt Omakantaan, ja tiedot näkyvät henkilöiden rokotustiedoissa ja rokotustodistuksessa. Kuntalaisista noin viiden prosentin tiedot eivät ole siirtyneet kansalliseen rokotustodistukseen. Isoin osa näistä koskee hoivapalveluiden sekä kotihoidon asiakkaiden rokotustietoja.

– Tiedot tullaan korjaamaan niin, että ne siirtyvät Omakannan rokotustodistukseen. Jos kuntalainen tarvitsee nyt kuukauden sisällä rokotustodistuksen, ja Omakannassa todistus on virheellinen, tulee hänen soittaa koronarokotuspuhelimeen ja pyytää korjausta tietoihinsa, kertoo ylilääkäri Suvi Vainiomäki.

Jos henkilö on saanut kahta eri rokotevalmistetta, Omakannan rokotustodistuksessa näkyy vain viimeisin rokote ja järjestysnumero 2/2. Tällöin todistus on palvelussa oikein. Omakannan rokotukset-osiosta löytyvät kaikki henkilön rokotustiedot.

EU:n koronatodistus eli niin sanottu vihreä kortti tulee käyttöön loppukesästä. Matkustajan omalla vastuulla on selvittää kohdemaan vaateet rokotusten suhteen.

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin kesäkurssit ovat palanneet lähiopetukseen, ja ilmoittautuminen Turun suomenkielisen työväenopiston syksyn kursseille on käynnissä osoitteessa opistopalvelut.fi/turku. Ilmoittautuminen Åbo svenska arbetarinstitutin syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 11. elokuuta klo 18 osoitteessa aboarbis.fi.

Osa päiväkodeista on suljettu kesän aikana, mutta varhaiskasvatusta on tarjolla muissa päiväkodeissa oman päiväkodin henkilökunnan kanssa. Kerhot ja leikkipuistot ovat avoinna kesäkuussa, ja avoin päiväkotitoiminta alkaa elokuussa. Huoltajille tiedotetaan kesäajan palveluista päiväkotikohtaisesti.

Impivaaran uimahallissa, Kupittaan ja Samppalinnan maauimaloissa henkilökunta seuraa ja rajoittaa tarvittaessa kävijämäärää. Käyttöaikarajoite on 9. kesäkuuta alkaen neljä tuntia. Rannekkeella ei toistaiseksi voi mennä jonon ohi.

Turun kaupungin museoissa sekä Brinkkalan galleriassa voi vierailla ilman ennakkovarausta. Kävijämääriä seurataan ja museoihin pääsyä voidaan tarvittaessa rajoittaa tilanteen mukaan. Lisäksi kävijöille suositellaan kasvomaskin käyttöä.