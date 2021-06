Turun kaupunki käynnistää kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla koskevat tarkastuskäynnit. Käynneistä ilmoitetaan kiinteistön omistajille ennakkoon. Valvontakampanja käynnistyy Kakskerrasta.

Tarkastusten tavoitteena on varmistaa jätevesien käsittelyn lainmukaisuus ranta- ja pohjavesialueilla sekä Maarian altaan lähi- ja kaukosuojavyöhykkeillä. Valvontaa on pohjustettu vuoden 2019 aikana kerätyillä tiedoilla talousjätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä. Tietoja kerättiin muun muassa käsittelyjärjestelmistä, käymäläratkaisuista, vedenhankinnasta ja varustetasosta. Tarkastuksilla kiinnitetään lisäksi huomiota jätevesien käsittelyjärjestelmien ikään ja ylläpitoon. Ensimmäisistä tarkastuksista ei peritä maksua.

Ympäristönsuojelulain mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama jätevesikuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy. Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan ranta-alueilla sekä Maarian altaan lähi- ja kaukosuojavyöhykkeellä on noudatettava valtioneuvoston asetuksen (157/2017) 4 §:n mukaisia ohjeellisia puhdistustasoja pilaantumiselle herkillä alueilla.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on tullut saattaa ympäristönsuojelulaissa säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019. Ennen 9.3.1943 syntyneille myönnetty ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja.

Kiinteistökohtaiset tarkastukset suoritetaan ulkona ja niillä noudatetaan voimassaolevia varotoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.