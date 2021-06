Tulkkikoulutusta Helsinkiin siirtävä Diak käynnistää yt-neuvottelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on koko Diakin henkilöstö eli 249 henkilöä.

Korkeakoulu mainitsee tiedotteessaan neuvottelujen syyksi kampusrakenteensa ja toimintojensa uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Syyt ovat myös taloudellisia ja tuotannollisia.

Diakin mukaan ensisijaisena tavoitteena ei ole työvoiman vähentäminen, vaan toiminnan uudelleenorganisoiminen ja pitkän aikavälin taloudelliset hyödyt.

Tiedotteen mukaan Diakin valtionrahoitus kiristyy tulevina vuosina. Vähenevä rahoitus painostaa laadukkaiden toimintaedellytysten turvaamiseen myös tulevaisuudessa.

– Nykyisen kampusrakenteen arvioinnilla ja rakenteen mahdollisilla muutoksilla varaudutaan tulevaan. Harkitsemme kampusrakenteen muuttamista ja toiminnan uudelleen organisoimista siten, että kampusten lukumäärää vähennetään nykyisestä, kertoo Diakin toimitusjohtaja ja rehtori Elina Juntunen.

Diak on myös todennäköisesti lopettamassa Turun kampuksensa. Nykyisellään Diakilla on Turun lisäksi neljä kampusta Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä ja Porissa. Turun kampus on laitoksista pienin.

Kampuksella annetaan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutusta, ja siellä opiskelee yhteensä reilu sata opiskelijaa. Työntekijöiden määrä on vajaa parikymmentä. Suunnitteilla on tulkkikoulutuksen siirtäminen Helsinkiin, jossa sijaitsee Diakin suurin toimipiste.