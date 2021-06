Gräddan lounaalla maistellaan klassisia makuja

Turun uusin ravintola ja juhlatila avasi ovensa toukokuun lopussa Tuomiokirkon ja Piispankadun tuntumaan. Ravintola Grädda sijaitsee vuonna 1832 rakennetussa empiretyylisessä puutalossa, suurella puutarhatontilla Aurajoen itäisellä rannalla. Tiloissa toimi aiemmin ravintola Hus Lindman.

Grädda on turkulaisen ravintola- ja catering-alan yrityksen, Voiveljet Oy:n uusin tulokas. Yrityksellä on ravintoloita Aurajoen rannalla yläjuoksulta alajuoksulle, fine diningista rentoon oleiluun: Panini, Tiirikkala, Smör, E. Ekblom ja Göran sekä juhlatilat Neuvolansali ja Vanhapanini.

Gräddan ravintolapäällikkö Emma Bergqvist on innoissaan uudesta työpaikastaan. Ruotsista kotoisin oleva Bergqvist on muuttanut Suomeen seitsemän vuotta sitten ja työskennellyt siitä asti VoiVeljillä.

– Tämä paikka saa minut tuntemaan kuin olisin tullut kotiin. Siitä tulee hyvä ja lämmin tunne. Tila on upea ja sijainti rauhallinen, mutta lähellä kaikkea. Sukujuhlat, syntymäpäivät tai yritystilaisuudet on helppoa järjestää tilassa, jonka ulko-ovesta pääsee suoraan puistoon.

Gräddassa on 170 asiakaspaikkaa sisällä ja terassilla satakunta. Kesäkuun aikana avautuu VoiVeljien ja Rica Barin yhteinen kesäterassi Puerto Rica, jossa on tarjolla musiikkia, ruokaa ja erilaisia juomia.

– Puerto Rica tarjoilee mutkatonta safkaa, loistavia viinejä ja raikkaita drinkkejä. Terassilla pääsee nauttimaan maisemasta, hyvästä musiikista ja kiireettömästä tunnelmasta.

Gräddan ruokalista on klassinen. Bergqvistin mukaan ruoka on hyvistä raaka-aineista tehtyä tyylikästä, yksinkertaista, rehtiä ja maukasta. Esikuvia voi hakea vaikkapa Tukholman klassikkoravintoloista.

– Klassista ruokaa modernilla otteella. Lounas on suunniteltu sopivan kevyeksi, jotta sen jälkeen jaksaa palata virkeänä töiden pariin.

Gräddan lounas koostuu buffetpöydästä ja lautasannoksista. Buffetpöydässä on arkisin tarjolla erilaisia salaatteja ja kaksi erilaista lämminruokavaihtoehtoa. Myös kasvisvaihtoehto on tarjolla joka päivä. Lisäksi valittavana on bouillabaisse, saaristolaislautanen tai kolmen ruokalajin lounasmenu.

– Toivon, että ihmiset tulisivat myös myöhäiselle lounaalle. Kerääntyisivät viettämään aikaa ystävien kanssa sekä nauttimaan hyvästä ruuasta ja viinistä.

Testipäivänä tarjolla oli hernekeittoa, ratatouillea ja kukkoa viinissä. Hernekeitto ja hillon kera tarjottu Ahvenanmaan pannukakku oli ollut niin suosittu, että jälkiruoka oli loppunut kesken. Bergqvist lupaa, että hernekeittopäiviä on jatkossakin, muttei ihan joka torstai.

– Emme ole vielä päättäneet asiaa, mutta hernekeittopäivä voisi olla joka toinen torstai tai vaikka kuun ensimmäinen torstai.

Testattavaksi valikoitui bouillabaisse eli ranskalainen kalakeitto. Simpukoiden, katkarapujen, kalan ja kasvisten sekoitus oli ihanan kevyt ja kesäinen, mutta kuitenkin sopivan ruokaisa. Annos on kuin tehty Bergqvistin toivomille pitkille ja rennoille myöhäisille lounaille yhdessä ystävien ja viinin kera.

