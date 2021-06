Asfalttityöt haittaavat liikennettä Raisiossa

Jyrsintä- ja päällystystyö haittaa liikennettä Pernontiellä Upalingontien ja Imarrekadun välillä sekä Upalingontien ja Mäntykankareenkadun välillä vajaan viikon ajan tiistaista alkaen.

Työmaan kohdalla on yksi ajokaista pois käytöstä. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa. Päivittäinen työaika on kello aamukuudesta iltakuuteen. Työt kestävät ensi viikon maanantaihin saakka.