Auran kunnanvirasto muuttaa heinäkuussa

Auran kunnanvirasto muuttaa tilapäisiin tiloihin heinäkuun aikana. Kunnan toiminta jatkuu väistötiloissa 9. elokuuta. Kunnanvirastossa on pitkään kärsitty sisäilmaongelmista ja ongelmaa on yritetty korjata sisäilmapuhdistimilla ja rakenteisiin tehdyillä tiivistyskorjauksilla.

Muutto toteutetaan nopealla aikataululla, koska kunnanhallitus päätti alkuvuodesta, että väistötilat pitää selvittää nopealla aikataululla. Tekninen toimi selvitti kunnassa olevia vapaita toimistotiloja ja toukokuussa päädyttiin hyväksymään kunnan toimintojen siirtäminen kauemmas keskustasta taajaman laidalle.

Kunnanviraston väistötilat löytyvät Perkkiönkujalta Leafin tehtaan entisissä tiloissa. Samassa rakennuksessa toimii Mäkelän rakennuksen myymälä ja Jymy-jäätelö.

Vanha kunnantalo jää osittain käyttöön, koska siellä on kunnan pääarkisto. Uudesta kunnantalosta on tehty päätös ja uusiin tiloihin on tarkoitus muuttaa vuonna 2023, ja väistötiloista on tehty kahden vuoden sopimus.