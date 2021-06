Nokian vaiheista kertovan TV-sarjan kuvaukset pysäyttävät liikennettä Salon keskustassa

Nokian 1980-luvun vaiheista kertovan TV-sarjan kuvaukset aiheuttavat lyhyitä ajoneuvo- sekä kevyen liikenteen pysäytyksiä kuvauspaikkojen lähistöllä Salon keskustassa tiistaina ja keskiviikkona. Pysäytykset ovat noin kaksi minuuttia kerrallaan. Lisäksi kuvauspaikkojen läheisiä parkkipaikkoja on pois käytöstä kuvausajankohtina.

Tiistaina kuvaukset tehdään Turuntie 2:ssa sijaitsevassa ravintolassa ja sen edustalla kello 10.30-18.30. Keskiviikkona kuvataan Turuntie 8:ssa sijaitsevassa liikekiinteistössä ja sen edustalla kello 10.30-15.30 sekä Helsinginkatu 68:ssa kello 15.30-20.30.

Tositapahtumiin perustuvan draamasarjan Made in Finland tuottavat C Morelle ja MTV:lle Rabbit Films ja Aurora Studios. Sarja julkaistaan C Moressa keväällä 2022.