Hylättyyn pintakäsittelylaitokseen murtautuneet päästivät ilmoille vaarallisia aineita Turun Itäharjulla

Vanhaan, jo toiminnasta poistuneeseen pintakäsittelylaitokseen viikonlopun aikana murtautuneet aiheuttivat vaarallisen tilanteen Turun Itäharjulla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen sunnuntai-iltapäivällä Tierankatua kulkeneelta kansalaiselta voimakkaasta kemikaalin hajusta ja kevyenliikenteenväylälle vuotaneesta tuntemattomasta aineesta.

– Hylätty laitosrakennus on saattanut houkutella nuorisoa paikalle. Laitokseen on tunkeuduttu ilmeisesti rikkomalla ikkuna, ja sisällä on rikottu astioita, joista on päässyt vapautumaan erilaisia vaarallisia aineita, päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo.

Voimakadun ja Tierankadun risteyksessä sijaitsevan rakennuksen lattialle ja ulkopuolelle levinnyt aine on pelastuslaitoksen mukaan kromitrioksidia. Sitä käytetään metallien kromaukseen ja hapettimena. Työterveyslaitoksen onnettomuuden vaaraa aiheuttavien aineiden listauksen mukaan voimakas syövyttävä happo voi olla hengitettynä tappavaa, myrkyllistä joutuessaan iholle sekä vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa syöpää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teemu Korhonen Vaarallista happoa imeytetään rakennuksesta ja sen ulkopuolelta hyvin suojautuneina.

Reagoidessaan muiden aineiden kanssa happo voi myös aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

– Kyseessä on kova aine, jota torjutaan hyvin suojautuneina imeyttämällä ja keräämällä se pois, palomestari Virolainen kertoo.

Palomestarin mukaan lattialle ja maastoon pääsi leviämään joitakin kymmeniä litroja kromitrioksidia. Rakennuksen sisätiloihin vapautuneet muut kemikaalit kuitenkin vaikeuttivat pelastustöitä entisestään.

Hälytys Itäharjulle tuli sunnuntaina hieman ennen kahta iltapäivällä. Torjuntatoimet saatiin päätökseen neljän tunnin jälkeen.

– Vapautuneet hapot saatiin imeytettyä, ja ne toimitetaan jatkokäsittelyyn. Paikalle jäi kuitenkin vielä runsaasti myrkyllisiä aineita. Etenkin nyt, kun tilojen ikkunat on rikottu, ja koululaisten kesälomat alkaneet, rakennus on erittäin altis ilkivallalle, palomestari kertoo.

Paikalle tilattu vartiointiliike pitää ulkopuoliset tunkeutujat etäällä sunnuntain yli paikan vaarallisuuden vuoksi.

Palomestarin mukaan seuraava askel on ottaa rakennuksen vastuullisiin yheyttä, ja pohtia jatkotoimenpiteitä kaupungin ympäristöterveyden kanssa kanssa alkuviikosta.

Turun Sanomat on kertonut paikalle hylättyjen vaarallisten jätteiden aiheuttamista murheista ennenkin.

Tiloihin on jäänyt jopa 13 000 litraa kemikaalijätettä.

Huhtikuussa Turun hallinto-oikeus velvoitti kiinteistön haltijan siivoamaan vaaralliset kemikaalit pois tontilta. Paikalla toiminut niklaamo on lopettanut toimintansa, ja sen vuokrasuhteen päätyttyä jätteet ovat jääneet kiinteistöä hallitsevan yhtiön kontolle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lue myös: Bisnes loppui, tuhansia litroja myrkkyjä jäi vuokraisännän vastuulle Itäharjulla

Uutista päivitetty: Torjuntatoimet saatiin päätökseen kello 18 aikaan.