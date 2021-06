Vast: Seuraamuksia myös vanhemmille

Vaikeahan se on lapsia joka hetki vahtia. 12-vuotias on kyllä vielä lapsi, ja vanhempien pitäisi tietää missä he ovat ja mitä tekevät, jatkuvasti, vähintään tunnilleen. Vanhempien juhlavieraiden osalta tilanne on kinkkisempi; esim. 15-vuotiaita on vaikea valvoa herkeämättä.



Toinen juttu on sitten se, että pitäisi osata kasvattaa niin, ettei 12-vuotias juo itseään humalaan. Oli sitten valvottuna tai ei. Pitäisi ja pitäisi! Helpommin sanottu kuin tehty, tiedetään. Yrittää ainakin pitäisi. Jos oikeasti voisi tulla tuntuvia seurauksia, niin kenties se onnistuisikin paremmin...? Toki normaalille vanhemmalle on siinäkin rangaistusta, että lapsi sekoilee, ottaa riskejä, tärvelee terveyttään, mutta kaikki vanhemmat eivät ole kovin äidillisiä/isällisiä.