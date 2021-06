Turussa ja Kaarinassa arvostetaan seurakuntien auttamistyötä

Tuoreen seurakuntien tunnettuuskyselyn mukaan Turun ja Kaarinan seurakunnat koetaan luotettaviksi, perinteisiksi ja uskottaviksi. Luotettavina seurakuntia piti 80 prosenttia vastaajista. Toisaalta seurakunnat näyttäytyvät myös rutiininomaisina, varovaisina ja kangistuneina. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 6 796 kaupunkilaista 13 kaupungissa. Turun ja Kaarinan osuus vastauksista oli 540 vastaajaa.

Seurakuntien toimintamuodoista auttamistyö nousi kyselyssä merkittävimmäksi. Seurakuntien huolenpito vanhuksista, vähäosaisista ja elämän kriiseihin joutuneista ihmisistä herätti vastaajissa arvostusta. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa nousi esille myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tukemisen merkitys.

Pyydettäessä nimeämään vastaajan tietämä henkilö Turun ja Kaarinan seurakunnista Mikaelin seurakunnan kirkkoherran Jouni Lehikoisen ja Turun arkkihiippakunnan piispan Mari Leppäsen nimet olivat monen vastaajan tiedossa.

Kyselytutkimuksessa viidennes vastaajista kertoi, ettei ole kohdannut seurakuntaa tai sen toimintaa missään. Eniten vastauksia siinä, missä seurakunta on tullut lähelle arkielämää, keräsivät uutismedia ja hautausmaa. Hautausmaalla käynnistä on tullut yleistä. Osa on myös osallistunut kirkollisiin toimituksiin, kuten kasteisiin, häihin tai hautajaisiin tai käynyt kirkon muissa tilaisuuksissa.

Itselle tärkeää seurakunnallista paikkaa kysyttäessä vastattiin yleisesti kirkko, kirkoista erityisesti Turun tuomiokirkko.

Tunteista seurakuntia kohtaan vastaajat nimesivät myötätunnon ja tyytyväisyyden. Nuoremmissa ikäryhmissä nimettiin kiinnostus, mutta myös pettymys.

45−54-vuotiaat suhtautuvat kirkkoon kriittisemmin kuin muun ikäiset.

Seurakuntien tunnettuuskyselyn toimeksiantajina olivat seurakuntayhtymät tai seurakunnat 12 paikkakunnalla sekä Kirkon viestintä, ja sen toteutti Norstat Finland Oy.

Kysely tehtiin verkkokyselynä helmi–maaliskuussa 2021. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kirkon tutkimuskeskus ja NayaDaya Oy.