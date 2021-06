Kadunrakennustyö vaikuttaa liikenteeseen Pikisaaressa elokuun puoliväliin asti

Turun Pikisaaressa Merenkävijänkatu on katkaistu liikenteeltä Merenkävijänkadun ja Jakob Bremerin kadun risteyksen kohdalta.

Kiertotie on järjestetty Pikisaarentien ja Pikikurjentien kautta. Työmaa etenee noin 40 metriä kerrallaan kohti Valaanpyytäjänkadun risteystä. Työmaan kohdalla katu on katkaistu. Töitä tehdään kello 7-16.

Työn on arvioitu kestävän Merenkävijänkadun osalta on elokuun puoleenväliin asti. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.