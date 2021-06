Varsinais-Suomi palaa koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa, ja alueella päästään palaamaan koronaepidemian keskimmäiseen vaiheeseen eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen tänään perjantaina 4. kesäkuuta.

Koronan ilmaantuvuus on ollut viime perjantaista lähtien alle 50 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmoittama ilmaantuvuus alueellamme on 28,7. Testatuista henkilöistä alle prosentilla eli 0.9 prosentilla on todettu tartunta. Lisäksi tartunnan lähteen jäljitys on onnistunut jo pitkään yli 80 prosentilla sairastuneista.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä piti perusteltuna siirtyä kiihtymisvaiheeseen tänään perjantaina, jolloin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet viikon ajan.

– Koronakoordinaatioryhmä haluaa avata varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää viipymättä, kun epidemiatilanne sen nyt sallii. Pyrimme tällä mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat. On omissa käsissämme, että hyvä kehitys jatkuu myös tässä kovasti odotetussa vaiheessa, toteaa tiedotteessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

